Tak mieszka Magdalena Cielecka: kącik dla kotów, drewniany parkiet, biblioteczka pełna książek i pamiątki z podróży (ZDJĘCIA)

Magdalena Cielecka swoje gniazdko uwiła na warszawskim Starym Mokotowie. Mieszkanie urządzone jest skromnie, ale przytulnie. Widać, że dodatki, jakie znajdują się w pomieszczeniach, nawiązują do osobowości charyzmatycznej gwiazdy. W jej mieszkaniu można znaleźć przede wszystkim koty. Cielecka przygotowała dla nich specjalne miejsca do zabawy oraz odpoczynku. Cierpliwość gwiazdy do czworonogów zasługuje na podziw, ponieważ toleruje ich harce nawet w lodówce...