Dzień Niepodległości u celebrytów: Cielecka pozuje z nagim Piłsudskim, a Woźniak-Starak prawi o patriotyzmie: "Chętnie pomaszeruję, ale NA WYBORY" (ZDJĘCIA)

Piosenkarka zdecydowała się na nieco bardziej stonowaną fotografię. Gosia wrzuciła obrazek, na którym możemy ją oglądać z przystawionym do twarzy okazałym bukietem czerwonych róż. Choć w poście wspomniała o narodowym święcie, głównie promowała nowy singiel. "Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. 11 listopada Dzień Niepodległości. Dzisiaj także możemy świętować ponad 100 tysięcy wyświetleń teledysku do utworu "Tylko Mój". Z całego serca dziękuję każdej osobie, która przyczyniła się do tego wyniku. Dziękuję za każde udostępnienie, polubienie i komentarze" - czytamy.