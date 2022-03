Rzadki widok: Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner spacerują i... podróżują komunikacją miejską (ZDJĘCIA)

Aktorzy konsekwentnie nie komentowali plotek o kryzysie. Jeżeli były one prawdziwe, to wygląda na to, że udało im się go zażegnać. Co prawda Magdalena i Bartosz do tej pory nie pokazali się oficjalnie jako para na żadnej ściance, ale z najnowszych zdjęć zrobionych przez paparazzi można wywnioskować, że wciąż są razem.