Tak mieszka Marcin Hakiel. Katarzyna Cichopek odstąpiła mu czteropokojowy apartament na Sadybie (ZDJĘCIA)

Mądrość_życio... 38 min. temu zgłoś do moderacji 38 6 Odpowiedz

Nieziemskie widoki? Na bloki i pare drzew. Ja tam go chyba lubie. Taki prosty, swojski facet. Chwilowo ma turbulencje w życiu i wielu by się pogubiło. Ale on dojdzie do siebe, byle tylko odpowiednie wnioski wyciągnął, bo to co sie teraz dzieje to ważna lekcja.