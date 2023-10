Tak mieszka Mateusz Damięcki z rodziną w ZABYTKOWEJ kamienicy: przytulny salon, imponująca biblioteczka i jasna kuchnia (ZDJĘCIA)

Jesteśmy w tej chwili w moim domu, w którym nie ma ani jednego w zasadzie – Paulina by mnie zabiła gdybym powiedział "czystego"- miejsca. To, w czym się w tej chwili znajduję, to jest taka rzeczywistość, która jest i będzie, więc to nazywamy tą normalnością i tą czystością, ale to, co się dzieje w tym domu, w ogóle nie spełnia standardów, które traktowałem jako zerowe, normalne, kiedy byłem najpierw kawalerem, a później, kiedy byłem szczęśliwym narzeczonym bez dzieci. A później to wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy pojawiło się pierwsze dziecko, a potem drugie dziecko - powiedział Mateusz Damięcki w rozmowie z Magdą Mołek.