Tak mieszkają Arkadiusz Milik i Agata Sieramska. Stylowe poddasze z jasnymi meblami i tarasem (FOTO)

W sierpniu 2022 r. Arkadiusz Milik dołączył do Juventus Turyn i tym samym, wraz ze swoją ukochaną Agatą Sieramską, rozpoczął nowy etap życia we Włoszech. Para od razu zaczęła szukać nowego mieszkania. Udało się im znaleźć odpowiednie lokum i szybko pochwalili się tym faktem na Instagramie. We wrześniu 2022 r. piłkarz zamieścił zdjęcie z nowego mieszkania z podpisem "Wreszcie w nowym domu".