Arkadiusz Milik i Agatycze dołączają do Mariny i Wojciecha Szczęsnych czekających na vipowskim terminalu (ZDJĘCIA)

Po Robercie Lewandowskim i Wojciechu Szczęsnym to Arkadiusz Milik cieszy się największym zainteresowaniem mediów spośród polskiej reprezentacji w piłce nożnej . W ramach z tegorocznej edycji Ligi Narodów popularni piłkarze mają sposobność, żeby spędzić w swoim gronie więcej czasu.

Para od swojego debiutu wciąż jest na celowniku paparazzi. We wtorek Arek i Agata zostali sfotografowani podczas konsumpcji śniadania w modnej warszawskiej knajpce, gdzie towarzyszył im znajomy. Po uregulowaniu rachunku zakochani wsiedli do limuzyny i udali się na vipowski terminal przy lotnisku Chopina, gdzie czekali na nich Marina i Wojtek Szczęśni. Piosenkarka ubrana była w długi, zielony płaszcz i spodnie dresowe, do których dopasowała sneakersy i czapkę z daszkiem. Jej ukochany również postawił na niezobowiązującą stylizację: obszerną bluzę, luźne spodnie i sportowe obuwie. Przed wejściem na pokład prywatnego samolotu Marina i Wojtek zrobili krótki przystanek, żeby złapać "dymka".