Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie: taras z widokiem na góry, dużo drewna i zdjęcia z papieżem (ZDJĘCIA)

minka3 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To w końcu góralska chata, czy góralska willa? Zdecydujcie się. Mnie to obojętne, bo i tak nie cierpię tej neogóralskiej estetyki. Wiochą jedzie. Obrzydliwe ogrodzenie i potwornie nudne cmentarne tuje. Zero klimatu, bo w pobliżu nawet drzewa nie widać.