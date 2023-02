Tak mieszkają Joanna Opozda z Vincentem: złoty okap, marmurowa wyspa i balkon z widokiem na sąsiadów (ZDJĘCIA)

szczery 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech się cieszy, że zdrowa jest. Fotka za fotką. Los bywa psotny. Ja tez chciałbym sobie fotkę pstryknąć ale twarz mam oszpeconą przez stan zapalny spowodowany przez mój układ odpornościowy, który wytworzył dodatkowe przeciwciała, które wyrządzają mi krzywdę. Wytworzył przeciwciała z mozaiki ANA i ANCA. Po prostu przesadził i zbieram w wyniku tego pewne konsekwencję. Nadpobudliwy okazał się układ odpornościowy. Jakaś reakcja na coś. Nie wiem co. Ale od 2 lat mam wysięki z żył na czole. Mam kilkucentymetrowe sine plamy na czole, które aparycji mi nie dodają a odejmują. Do tego utrzymujący się stan zapalny za gałkami ocznymi. Nie wiem czym jest to spowodowane. Zmieniłem całą dietę. Przeszedłem przez wiele badań laboratoryjnych i rozpatrują to jako toczeń. Ale nie do końca mnie przekonuje to. Jest to coś ale domyślam się, że może mieć to coś ze zbyt częstą masturbacją. Nadmienić muszę w tym przypadku, że masturbowałem się (nie codziennie ale co jakiś czas po kilka razy w tygodniu przez 30 lat). W moim odbiorze właśnie to spowodował jakieś zaburzenia od strony układu hormonalnego, który uderzył w układ odpornościowy. Skupiam się obecnie na rekonwalescencji czyli abstynencji oraz zdrowa dieta. Trudne to.