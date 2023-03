Tak w Konstancinie mieszka Ewelina Ślotała: dużo marmuru, żyrandole za 80 tysięcy i trzy łazienki (ZDJĘCIA)

Jolka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uuuu... chyba bardzo próżna kobieta. Żyrandol za 80tys? Chyba 8.... nie wiem jak to skomentować, bo żeby one chociaż jakieś ładne były. Nie zazdroszczę bogactwa, ale skąd taki pieniądz ma zeby kupic tak drogie żyrandole i to więcej niż jedną sztukę? Torebka w każdym możliwym kolorze 😒 i co ludzie mają w głowach że zapraszają obcych i media do siebie żeby się pochwalić chałupą za miliony monet ???? Pustka.