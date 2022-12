Tak mieszkają Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka: imponująca kuchnia, ogromne lustra, kominek... (ZDJĘCIA)

Noo 56 min. temu zgłoś do moderacji 336 10 Odpowiedz

No fajnie mieszkają :) a Pamiętacie jak Madzia oprowadzała dziennikarkę po ich „gniazdku” jak jeszcze byli razem? Jak się chwaliła wszystkim, nawet do łazienki zajrzeli 🙈🙈 już wtedy wiedziałam, ze to się skończy szybciej niż zaczęło. Wszystko było na pokaz. I mówcie co chcecie, ale im więcej szczęścia w mediach społecznościowych tym więcej smutnego życia w realu. 🤷🏻‍♀️ Prawdziwe szczęście nie szuka poklasku wśród obcych ludzi.