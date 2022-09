Ukochana Jakuba Rzeźniczaka zabiera głos: "To, że NIE DZIELIMY się w internecie SMUTKIEM, nie znaczy, że go w naszym życiu nie ma"

Paulina i Kuba zrelacjonowali na Instagramie swoją wizytę w studiu tatuażu. Na opublikowanym filmie można było zauważyć, że zdecydowali się na roślinny motyw, bo na ich rękach pojawiły się kwiatki, których łodyga zamienia się w napis "always" . Pod postem nie zabrakło jednak złośliwych komentarzy internautów, którzy nie tylko wróżyli parze rychłe rozstanie, ale nawiązywali również do dzieci Rzeźniczaka.

Nikt z was nie wie, co oznacza ten tatuaż, więc bardzo proszę, dajcie spokój. To, że nie dzielimy się w internecie smutkiem, nie znaczy, że go w naszym życiu nie ma... - pisała na Instagramie.