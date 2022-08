Jakub Rzeźniczak PO RAZ PIERWSZY o żałobie po śmierci Oliwiera: "Do końca chciałem wierzyć"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mój maz tez odchodzi. Ma glejaka. Tez to do mnie nie dociera a znam rokowania. Boje się co będzie jak go zabraknie. Modlę się żeby nie cierpiał. Z dnia na dzień jest go mniej a ja żyje jak w filmie. Czasem dociera do mnie co się dzieje. Nie potrafię sobie wyobrazić co czuja rodzice kiedy ich dziecko odchodzi, skoro ja sama nie wiem co się dzieje ze mną i co będzie jak go zabraknie. Koszmar. Dlatego gdybym miała odchodzić z tego świata to chciałabym błyskawicznie a nie wykończona po chemii, radioterapii patrząca na ból rodziny