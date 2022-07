Jakub Rzeźniczak zdążył pożegnać się z synkiem. "Był przy nim do końca"

Magdalena Stępień dołożyła wszelkich starań, by zapewnić dziecku najlepszą opiekę medyczną. Modelka zorganizowała dwie zbiórki na leczenie synka, ponieważ okazało się, że jego terapia będzie długa i kosztowna. Po kilku miesiącach spędzonych w Polsce modelka wyleciała z Oliwierkiem do Izraela, by tam, pod opieką najlepszych specjalistów, kontynuować leczenie.

Jakub Rzeźniczak większość czasu spędzał w Polsce, ale zapewniał, że regularnie odwiedzał syna w Izraelu. Jak teraz informuje "Fakt", piłkarz w zeszły piątek, po skończonym meczu, poleciał do synka, ponieważ rokowania lekarzy nie były dobre. Informator tabloidu podaje, że Jakubowi udało się pożegnać z synem. Towarzyszył mu do ostatniej chwili.

Kuba Rzeźniczak poleciał do Izraela w ostatniej chwili. Zdążył. Był przy dziecku do końca. Syn zmarł w środę. Wcześniej Kuba bardzo chciał, by przenieść synka do Polski i leczyć w Centrum Zdrowia Dziecka - zdradza informator "Faktu", który jest ponoć osobą z bliskiego otoczenia sportowca.