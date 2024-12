Tomasz Adamek nie kryje dumy ze swojej córki

Osoby publiczne coraz chętniej wprowadzają na salony swe dorastające pociechy, rozpływając się nad ich rozlicznymi talentami i predyspozycjami do uprawiania zawodów, przeważnie artystycznych. Oczywiście dziwnym zrządzeniem losu to właśnie one wygrywają castingi na role w głośnych produkcjach, wkraczają z impetem na rynek muzyczny i podbijają internet, chwaląc się szerokimi zasięgami. Wypracowane już nazwisko to jedynie "skromny dodatek", a niekiedy nawet ciężkie brzemię, którego mimo deklarowanych usilnych starań, nie są w stanie z siebie zrzucić.