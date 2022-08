Tak wygląda dziś Farrah Abraham z "Nastoletnich matek"! Poznajecie? (STARE ZDJĘCIA)

Na długo nim zaczęliśmy oburzać się "Warsaw Shore", w amerykańskiej telewizji popularność zdobywały inne "gwiazdy". Mowa tu o uczestniczkach programów "16 and pregnant" oraz "Teen mom" - formatach pokazujących życia "nastoletnich matek". Najbardziej rozpoznawalną "nastoletnią matką" była Farrah Abraham , rocznik '91, która urodziła córkę w 2009 roku, ponieważ jej matka zabroniła jej zrobić aborcję. Farrah poszła więc do reality show, a potem przez kolejne lata odcinała kupony od telewizyjnej "sławy", opowiadając o swoich kontrowersyjnych metodach wychowawczych w mediach. Drugim ważnym epizodem w życiu Abraham był fakt, że nagrała sekstaśmę , inspirując się oczywiście Kim Kardashian .

Może niektórzy z was będą jeszcze tym faktem zdziwieni, ale Farrah wciąż jest aktywna w show biznesie. Przeniosła się oczywiście do mediów społecznościowych, w których działa razem z 13-letnią dzisiaj córką Sophią Laurent Abraham. Na TikToku pokazuje kolejne zabiegi upiększające, którym się poddaje, a także rozprawia o... usuwaniu ciąży. Abraham nie zgadza się z obowiązującym dotychczas konstytucyjnym prawem do aborcji, o czym napisała przy okazji depilacji woskiem. Dodajmy, że "nastoletnia matka" ma też na koncie książki (!) i jeden album studyjny. Wypuściła nawet linię sosów do makaronu o jakże subtelnej nazwie Mom & Me (Mama i ja).