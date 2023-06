Tak wygląda luksusowa willa, którą Agata i Piotr Rubikowie opuszczą, wyprowadzając się do USA (ZDJĘCIA)

Kim 52 min. temu zgłoś do moderacji 80 3 Odpowiedz

Beda mieli szybkie zderzenie z rzeczywistoscia tam. W USA mozna zyc na poziomie, ale trzeba miec duzo hajsu. Zywnosc jest tak modifikowana, ze trzeba kupowac eko. Uslugi sa na bardzo slabym poziomie. Bez samochodu and rusz, plus LA to horror jesli chodzi o korki. Opieka medyczna jest na wysokim poziomie tylko jak placi sie (lub pracodawca placi) odpowiednio wysokie ubezpieczenie.