Tak wygląda mazurska posiadłość Karoliny Ferenstein i Piotra Kraśki. Ładnie się urządzili? (ZDJĘCIA)

Ich dom w Gałkowie znajduje się nieopodal słynnej Stadniny Koni Ferensteinów, należącej do rodziny Karoliny. Żona dziennikarza co roku organizuje tam turniej konny Gałkowo Masters. Wydarzenie jest nie tylko lokalną atrakcją, ale przyciąga widzów z całej Polski. Na imprezy w stadninie koni Ferensteinów przybywa cała śmietanka towarzyska stolicy i nie tylko. Położona na mazurskiej wsi stadnina zdążyła już otrzymać miano "polskiego Ascot". Rodzina postanowiła zadbać o celebryckich przyjaciół i przygotować specjalny domek dla gości.

Piotr Kraśko nie należy do osób publicznych, które szczególnie często pokazują życie prywatne w mediach społecznościowych. Karolina Ferenstein-Kraśko publikuje znacznie więcej i chętnie dzieli się w social mediach zdjęciami pokazującymi, jak spędzają czas w mazurskim domu. Rodzina ma do dyspozycji nie tylko stadninę, ale również prywatny pomost, okoliczne lasy oraz duży ogród. Gałkowo stało się oazą, do której rodzina chętnie wraca. Nie ma się co dziwić, życie w tak pięknych okolicznościach przyrody to prawdziwa sielanka!