Nowa ukochana Czarka Jóźwika

Od dawna mam dylemat. Spełnić swoje marzenie i wyprowadzić się z dużego miasta w rodzinne strony co wiązało by się z zostawieniem partnera, który chce robić karierę Czy ze względu na moje 30 lat nie zaczynać wszystkiego od nowa? Nie znoszę dużych miast, jestem zmęczona 10 latami spędzonymi tutaj. Kocham przyrodę, drzewa, lasy, zwierzęta, spokój i z takiego miasteczka pochodzę gdzie to wszystko było na wyciągnięcie ręki... Męczy mnie to wszystko. Facet jest kochany, bardzo dla mnie dobry. Nie naciskam go ani na dziecko ani na ślub - nie chce zmuszać. Ale jednocześnie widzę, że on też zupełnie o tym nie myśli. Ani o kupnie wspólnego mieszkania (mieszka obecnie w moim i ciuła te pieniądze w skarpetę, jest bardzo oszczędny aż skąpy) ani o budowanie domu czy działki, nie mówiąc o zaręczynach czy dziecku, a ma 35 lat za chwilę. Boje się, że zrezygnuje z marzeń i będę tu dla niego, a sama rok do roku nic z tego mieć nie będę tylko wpedzi mnie w lata. Wybaczcie musiałam się wyżalić