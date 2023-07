Tak wygląda podwarszawski dom Mariny i Wojciecha Szczęsnych: basen, wielki ogród i minimalistyczne wnętrza (ZDJĘCIA)

Zwykła ja 34 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Jeja ludzie ale jadu pod tymi wszystkimi artykułami o celebrytach pokazujących to czy tamto, przeciętny Kowalski tez wrzuca kadry ze swojego otoczenia chwaląc się czy to salonem czy to ogrodem i pioruny na niego nie spadają, wrzucają zdjęcia jak każdy przeciętny człowiek, a ze maja kasę to i wyglada wszystko super, na co ta wieczna krytyka… wszyscy jestescie zazdrosnym prosiakami i tyle w temacie, btw pilne wnętrza i ogród również, czego to opluwać ludzi to ja nie wiem… typowe januszostwo ….