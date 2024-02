Tak wygląda willa we Włoszech, w której mieszka Ula Chincz: ręcznie malowane płytki, stary kominek i niesamowite widoki (ZDJĘCIA)

Ula Chincz w ubiegłym roku przeprowadziła się z rodziną do Włoch . Obecnie dziennikarka wynajmuje tradycyjny dom w małym miasteczku na terenie Toskanii. Małżeństwo znalazło nieruchomość przez internet, latem pełni ona funkcję krótkoterminowego lokum dla turystów. Z tego też powodu była prezenterka może tu mieszkać jedynie do kwietnia.

To jest miejsce, które znaleźliśmy sobie zdalnie. Wynajmowane w sezonie turystom za potworne pieniądze, na szczęście zimą dostępne za troszkę rozsądniejsze. To tutaj uwiliśmy gniazdko na naszych pierwszych ośmiu toskańskich miesięcy. Trochę się zadomowiliśmy, trochę nie do końca w pewnych obszarach, ale chciałabym wam pokazać, jak mieszkamy od paru miesięcy i jeszcze na pewno przez chwilę - wyjaśniła na nagraniu, które opublikowała na YouTube.