Tak wyglądają święta w rodzinie królewskiej: ważenie gości i "zabawne" prezenty (ZDJĘCIA)

Pracownicy dworu królewskiego również otrzymują prezenty od monarchy. Nie mowa tutaj o niczym drogocennym, ale o puddingu. Taką tradycję zapoczątkował dziadek królowej Elżbiety II - Jerzy V. Wówczas taki podarunek miał o wiele większy sens, ponieważ w czasach przedwojennych pudding był dobrem luksusowym i mało dostępnym. Co więcej, deser był też najlepszej jakości, a ta z biegiem lat o wiele się zepsuła. Ostatnimi laty pracownicy pałacu otrzymywali pudding z sieci sklepów Tesco, który kosztuje sześć funtów. Do deseru doręczana była również bożonarodzeniowa kartka. Długoletni pracownicy mogą liczyć jeszcze na bon do tej samej sieci sklepów opiewający na kwotę 35 funtów. Niezbyt luksusowo.