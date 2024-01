Tak wyglądały kulisy Gali Mistrzów Sportu: popisy na parkiecie, pamiątkowe fotki i słynna jajecznica o 6 rano (ZDJĘCIA)

Brawo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 170 4 Odpowiedz

No i fajnie,że się dobrze bawili, jedyna taka okazja, żeby spotkać tylu przyjaciół ze świata sportu na raz. Tak na co dzień każdy w rozjazdach, zajęty treningami. Ja jestem bardzo wdzięczna za ich pracę, za to że reprezentują nasz kraj. Wielu z nich traci potem zdrowie na skutek kontuzji.Szacunek i podziw dla Nich.