Gala Mistrzów Sportu 2024. Jerzy Mielewski i jego żona OLŚNIEWAJĄ elegancją. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

W ceremonii biorą też udział dziennikarze i komentatorzy, na co dzień informujący o poczynaniach naszych sportowych dum narodowych. Z zaproszenia skorzystał związany od 22 lat z redakcją sportową Polsatu Jerzy Mielewski. Trzykrotny zdobywca Telekamery na co dzień relacjonuje mecze siatkówki oraz prowadzi serwisy sportowe po głównym wydaniu "Wydarzeń". Widzowie z pewnością znają go również z programu "Ninja Warrior Polska".