Te celebrytki powinny DAROWAĆ sobie majstrowanie przy fotkach. Przypominamy słynne wpadki gwiazd z Photoshopem (ZDJĘCIA)

Wiedzma 34 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ośmieszają się same, bo przecież ludzie widzą je na ulicach. Laluna to jedna wielka ściema, zwłaszcza gdy pokazano ją jak wyglądała podczas walki. Rozenek desperacko chce zatrzymać czas, ale doskonale wie ile ma lat. Starość przychodzi do każdego i nawet to że jest wysportowana jej nie powstrzyma.