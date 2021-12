Te gwiazdy NIE OBCHODZĄ świąt Bożego Narodzenia: Kuba Wojewódzki, Adam "Nergal" Darski, Marcin Tyszka...

Sziksa 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Gratuluję Pani Ewie odwagi, że potrafiła przyznać dlaczego nie obchodzi świąt. Na co nie było stać już Tyszki, Wojewódzkiego, Pietruchy czy Darskiego. Te osoby są po prostu zranione, smutne, samotne albo nieszczęśliwe. Wiadomo, że nie każdy obchodzi święta, ale oni wypowiadają się o nich z żalem, z pogardą, ze złością. Uciekają od tego... bo widocznie boli ich to, że rodziny zbierają się razem, że gotują, sprzątają, że są tradycyjne potrawi, ludzie są szczęśliwi. Oni tego nie mają i to ich dręczy... Bo rodziny, bliskości i radości się nie kupi. Darski ucieka, bo nie ma z kim spędzić świąt. Tu go boli. Pani Ewa przyznała to otwarcie, a reszta kombinuje. Muszą uciekać albo wypierać to z siebie, uniżając tym, którzy świętują, bo sami też by tak chcieli. Wszyscy zjeżdżają się do domów na święta... wracają znane zapachy, na które czeka się cały rok. A Pietrucha nie ma tego i pluje jadem. Ale zapraszam każdą z tych osób do siebie. U nas dla każdego jest miejsce, bo to święta. Może jak ktoś im w końcu da rodzinne, świąteczne ciepło, to nie będą się czuli tacy samotni.