Te gwiazdy sprzeciwiają się operacjom plastycznym! Małgorzata Kożuchowska, Jolanta Kwaśniewska, Kristen Stewart... (ZDJĘCIA)

Myślę, że to trzeba w sposób naturalny przyjmować... Jestem aktorką, więc może inaczej to postrzegam. Aktorka jednak musi mieć wyrazistą mimikę. Trudno byłoby mi w moim wieku grać osobę o kilkanaście lat młodszą od siebie. To byłoby niemożliwe. W naturalny sposób przyjmuję to, co się w życiu zdarza, i myślę, że jest mnóstwo fantastycznych ról, w które kobiety dojrzałe mogą się wcielać - wyznała Katarzyna Figura w rozmowie z Plejadą.