Te gwiazdy zdecydowały się na WIELODZIETNE rodziny! Izabella Łukomska-Pyżalska, Jan Frycz, Michał Wiśniewski (ZDJĘCIA)

To było zwyczajnie chamskie "wytykać" dziecku, że jest efektem romansu. Skoro został uznany to, co komu do tego? Cel nie uświęca środków, jak chcieliście matce dopiec, to trzeba było wymyślić coś innego, a nie niczemu niewinne dziecko narażać na hejt.