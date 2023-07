Te znaki zodiaku nie mają szczęścia w miłości. Jesteś wśród trójki pechowców?

Zatem, które to znaki zodiaku, które mają pecha w miłości? Oto one: Panna, Bliźnięta, Koziorożec .

Panna

Panna to jeden z tych znaków zodiaku, które mają tendencję do pecha w miłości. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że osoby spod tego znaku są bardzo wymagające. Mają wygórowane oczekiwania zarówno co do swojego wyobrażenia o prawdziwej miłości, jak i wobec potencjalnego partnera. Niestety, takie podejście może odstraszać innych już na samym początku. Panny często szukają idealnego partnera, bez żadnych wad i niedoskonałości, co utrudnia im znalezienie odpowiedniego kandydata.