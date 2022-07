Teraz Sebastian Fabijański publicznie KAJA SIĘ przed Bastianem: "SYNU, PRZEPRASZAM"

O Antku 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

1.Mówi, że płacił alimenty, ale że komornik zajął mu konta - gdyby płacił dlaczego miałby się nim zajmować komornik? 2. Mówi, że nie może odwiedzać dziecka - wiedział, że dziecka nie ma w domu, a przyjechał z paparazzi. Wszyscy zresztą mogli widzieć, że nie ma jej w domu, bo wrzucała zdjęcia na insta z wyjazdu. Poza tym w smsach widać, że idzie mu na rękę, a on non stop jest nieslowny i zmienia terminy. 3. Sugeruje, że ukradła mu pieniądze - daty przelewów wskazują na to, że wypłacane były w czasie, kiedy mówił jeszcze jak bardzo ją kocha i byli małżeństwem, rozstali się później dużo - jaki to dowód? Na co? Przecież mogli wspólnie ustalić, że za coś ona zapłaci, to niczego nie dowodzi. 4. Mówi, że był nieszczęśliwy od miesięcy w nieudanym małżeństwie - w programie rozrywkowym sam opowiadał, jak pozytywnie zmieniło się jego życie, jaki jest z niej dumny, jak ją kocha, jaka ona dzielna. Już ją zdradzał, gdy wstawiał jej zdjęcie i opisywał, że jest jego walentynką. 5. Podobno nie mają kontaktu z Dariuszem, jej ojcem, a lajkuje pół rodziny jego posty - niby dlaczego? Jeśli gość do niego strzelał i im groził - a sam Antek o tym mówił, to przecież nagle, bez rozmowy, by się nie polubili? Skąd nagle sympatia do niego? Nie wydaje się Wam to niedorzeczne, że rodzina lubi posty kogoś, kto strzelał do brata/syna/dziecka? 6. Brat Królikowskiego wstawia kadr mody na sukces - czy jego partnerka nie była jak Brooke? Strzał w kolano. 7. Antek kpi z pracy Joanny, z reklam na Instagramie. A on jakim jest artystą? Zagrał u Vegi, głównie sceny gdzie kopuluje, chciał zorganizować walkę sobowtórów tuż po wybuchu wojny i śmie nabijać się z jej pracy? Przecież to on narobił wstydu. 8. Jakim cudem, gdyby fotografowie nie byli zaproszeni, mieliby wiedzieć, że Krolikowscy będą pod kościołem? Skąd Aśka mogła wiedzieć, że tam pojadą i zaprosić paparazzi? To tylko kilka głównych przykładów jego kłamstw. U niej nie ma takich nieścisłości. Nie odzywała się bardzo długo, dopiero po szopkach z ustawkami. Gdyby jej nie zmusili to pewnie by nie komentowała. To kto chciał to załatwić po cichu?