Maffashion traci cierpliwość po najnowszym wywiadzie Rafalali: "WARA OD MOJEGO SYNA!"

możliwości je... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

na Rafała też w każdej chwili może spaść meteoryt, przejechać go ciężarówka, albo bmw z pijanym dziennikarzem, może trafić go piorun, spaść na niego samobójca z wieżowca, może się udławić na śmieć orzeszkiem albo zarazić się covidem i się udusić. Może mieć wadę serca albo tętniaka o którym nie wie, psy mogą go zagryźć w parku, może przedawkować ibuprofen albo może go ugryźć żmija zygzakowata. Może też poślizgnąć się pod prysznicem i skręcić kark albo rozwalić skroń o róg umywalki.... albo globalne ocieplenie go zabije :))))