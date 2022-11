Tiffany Trump wzięła (wystawny) ślub! Córka Donalda Trumpa wyszła za mąż za spadkobiercę NIGERYJSKIEJ FORTUNY (ZDJĘCIA)

Tiffany Trump jest owocem małżeństwa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z Marlą Maples , która w latach 80. zyskała sławę jako miss olejku do opalania. Aspirująca piosenkarka mogła tylko pomarzyć o karierze na miarę przyrodniej siostry, Ivanki Trump , którą Donald mianował swoją najważniejszą doradczynią, co nie oznacza jednak, że tato nie zapewnił jej bajkowego życia.

Ślub młodej pary odbył się w sobotę w znajdującej się w Mar-a-Lago na Florydzie rezydencji Trumpa. Na ceremonii nie zabrakło Donalda i Melanii Trumpów, a także Ivanki z mężem Jardedem Kushnerem oraz matki panny młodej, Marli. Były prezydent poprowadził córkę do ołtarza, a gdy para powiedziała sakramentalne "tak", goście zostali zaprowadzeni na salę weselną, gdzie świeżo upieczeni małżonkowie zatańczyli do piosenki "Dancing in the Moonlight". Chwilę później na parkiecie dołączyli do nich Donald z Melanią. Tiffany miała na sobie tego dnia dwie zjawiskowe suknie ślubne: jedną z nich, zdobioną kryształkami, zaprojektował dla niej Elie Saab. Druga, przeznaczona na wesele, miała "syreni" krój, odkrywając dekolt i ramiona dziedziczki.