Tłum gwiazd na nowojorskiej premierze "Asteroid City": Margot Robbie, Tom Hanks z żoną, dawno niewidziana Scarlett Johansson (ZDJĘCIA)

Pudelki! Drodzy! Nie wiem co ze mną, nie tak. Mam wyższe wykształcenie (mgr). Stanowisko kierownicze, własne mieszkanie i swoje auto. Jestem młoda a już rozwódka. Kuzynka z której zawsze się śmiałam, że kura domowa etc. etc. Założyła rodzinę, urodziła dzieci. Jest szczęśliwa. Nie przechodzi z rąk do rąk. Duży staż małżeński. Powodzi im się. Może wygląd i kasa to jednak nie wszystko? Może faceci lubią takie kurki domowe.