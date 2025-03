Tłum gwiazd na oscarowej imprezie "Vanity Fair": Kim Kardashian, Lauren Sanchez i Jeff Bezos, Jenna Ortega

Do kompletu uczcijmy Pińćsetny rzyg PUDLA o jakiejś amerykańskiej snobistycznej , z góry jak zawsze ustawionej imprezie, której nawet amerykanie od dawna już nie oglądają. Tylko u nas media nadal brandzlują się tym nędznym widowiskiem. W POLSCE KIEDYŚ się to oglądało, w czasach PRL I TYLKO DLATEGO, że tv to były dwa kanały i nic w tej telewizji nie było. To się oglądało piękne suknie i przepych Hollywoodu. Tylko suknie bo o filmach wiedzieliśmy Tylko tyle ile Raczek powiedział.