Zachwycająca Sydney Sweeney kokietuje na oscarowej imprezie Vanity Fair. Postawiła na kreację z imponującym dekoltem

!!Morawiecki raz powiedział prawdę. Jesteśmy krajem który jest posiadany przez kogoś z zewnątrz!!. Polska ma całą masę problemów, a naszym podstawowym problemem był błędny model rozwoju gospodarczego, który spowodował, że wszystkie nasze ówczesne srebra rodowe, być może lekko zaśniedziałe tu i ówdzie, nawet na pewno, no bo te przedsiębiorstwa polskie nie były przecież w latach dziewięćdziesiątych, jak pan i ja dobrze pamiętamy, jakimiś super czampionami. Jednak mogły działać w latach osiemdziesiątych i eksportować na pół świata, do Chin, do Indii. A te rynki utraciliśmy w ciągu dwunastu miesięcy. I ten błąd ówczesny spowodował, że też szereg przedsiębiorstw przeszło w sposób grabieżczy w ręce prywatne, które też nie potafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku, w bankructwie, a często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne. I tak z tamtego czasu wychodząc my dzisiaj jesteśmy w sytuacji już w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ my jesteśmy krajem, jak to - uwaga - teraz cytuję Bloomberga: "foreign-owned country". Bloomberg tak powiedział. Tak. Czyli kraj posiadany przez kogoś innego z zagranicy. No, jakbyśmy my to powiedzieli, to by pewnie było oburzenie na salonach trzeciej Rzeczpospolitej. Ale to powiedział Leonid Bershidsky, jeden z głównych komentatorów Bloomberga, zresztą w ślad za Piketty'm i paroma innymi bardzo znanymi nazwiskami".