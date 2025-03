Oscary 2025 - wyniki. Wiemy już, kto otrzymał słynne statuetki! Oto laureaci i laureatki

Od wielu lat gala Oscarów jest niczym święto dla miłośników kinematografii. W nocy z niedzieli na poniedziałek uwaga całego świata skupiona była na tegorocznej ceremonii, która odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles. Jak co roku, miejsce to wypełniły prominentne osobistości związane z Hollywood i nie tylko. Znamy już szczęśliwców, którzy w tym roku dołączyli do grona posiadaczy prestiżowej statuetki.

Oscary 2025 - nominowani. To oni walczyli o statuetki

W tym roku najwięcej nominacji zgarnęło dzieło Jacquesa Audiarda "Emilia Pérez". Karla Sofía Gascón, która gra w nim główną rolę i otwarcie mówi o swojej transpłciowości, otrzymała z kolei nominację w kategorii aktorskiej. O miano najlepszej aktorki walczyły też m.in. Demi Moore czy Cynthia Erivo, a o tytuł najlepszego aktora - Adrien Brody, Timothée Chalamet czy Kieran Culkin.

Nie zabrakło też polskiego akcentu, którym jest "Dziewczyna z igłą" w reżyserii szwedzko-polskiego reżysera i scenarzysty Magnusa von Horna. O miano "najlepszego filmu" walczyło dziesięć produkcji, w tym świetnie przyjęte "Substancja" czy "The Brutalist". Produkcje z najważniejszej kategorii wieczoru zostały zresztą wyróżnione także w wielu innych.

Oscary 2025. Znamy zwycięzców!

Tegoroczne Oscary były szczególnie owocne dla osób, które pracowały na planie filmu "Anora", który zgarnął nie tylko główną statuetkę, a oprócz tego otrzymali wyróżnienia dla najlepszej aktorki, za montaż scenariusz i reżyserię. Z kolei twórcy "The Brutalist" mogą się pochwalić osiągnięciami w kategoriach najlepszego aktora, muzyki i zdjęć.

Listę tegorocznych laureatów prezentujemy poniżej. Wygrali Wasi faworyci?

Oscary 2025 - wyniki

Najlepszy film: "Konklawe" - Tessa Ross, Juliette Howell, Michael Jackman "Anora" - Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker "Emilia Pérez" - Pascal Caucheteux, Jacques Audiard "Wicked" - Marc Platt "The Brutalist" - Brady Corbet, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison, Nick Gordon "Kompletnie nieznany" - Fred Berger, James Mangold, Alex Heineman "G: Część druga" - Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe, Denis Villeneuve "I'm Still Here" - Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira "Substancja" - Coralie Fargeat, Tim Bevan, Eric Fellner "Nickel Boys" - Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joslyn Barnes

Najlepsza aktorka w roli głównej: Cynthia Erivo - "Wicked" Mikey Madison - "Anora" Demi Moore - "Substancja" Fernanda Torres - "I'm Still Here" Karla Sofía Gascón - "Emilia Pérez"

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej: Monica Barbaro - "Kompletnie nieznany" Ariana Grande - "Wicked" Felicity Jones - "The Brutalist" Isabella Rossellini - "Konklawe" Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Najlepszy aktor w roli głównej: Adrien Brody - "The Brutalist" Timothée Chalamet - "Kompletnie nieznany" Colman Domingo - "Sing Sing" Ralph Fiennes - "Konklawe" Sebastian Stan - "Wybraniec"

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Yura Borisov - "Anora" Kieran Culkin - "Prawdziwy ból" Edward Norton - "Kompletnie nieznany" Guy Paerce - "The Brutalist" Jeremy Strong - "Wybraniec"

Najlepsza reżyseria: Jacques Audiard - "Emilia Pérez" Sean Baker - "Anora" Brady Corbet - "The Brutalist" Coralie Fargeat - "Substancja" James Mangold - "Kompletnie nieznany"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Jay Cocks, James Mangold - "Kompletnie nieznany" Peter Straughan - "Konklawe" Jacques Audiard; współpraca: Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi - "Emilia Pérez" Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John "Divine G" Whitfield - "Sing Sing" RaMell Ross, Joslyn Barnes - "Nickel Boys"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Moritz Binder, Tim Fehlbaum; współscenarzysta: Alex David - "September 5" Sean Baker - "Anora" Brady Corbet, Mona Fastvold - "The Brutalist" Jesse Eisenberg - "Prawdziwy ból" Coralie Fargeat - "Substancja"

Najlepszy film międzynarodowy: "Dziewczyna z igłą" (Dania) "Emilia Pérez" (Francja) "Flow" (Łotwa) "I'm Still Here" (Brazylia) "Nasienie świętej figi" (Niemcy)

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy: Adam J. Graves, Suchitra Mattai - "Anuja" Victoria Warmerdam, Trent - "Ik ben geen robot" Cindy Lee, Darwin Shaw - "The Last Ranger" Sam Cutler-Kreutz, David Cutler-Kreutz - "A Lien" Nebojša Slijepčević, Danijel Pek - "Człowiek, który nie mógł siedzieć cicho"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: Nicolas Keppens, Brecht Van Elslande - "Beautiful Men" Daisuke Nishio, Takashi Washio - "Magic Candies" Shirin Sohani, Hossein Molayemi - "In the Shadow of the Cypress" Nina Gantz, Stienette Boskloppe - "Bez końca" Loïc Espuche, Juliette Marquet - "Yuck!"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens, Gregory Zalcman - "Flow" Kelsey Mann, Mark Nielsen - "W głowie się nie mieści 2" Adam Elliot, Liz Kearney - "Pamiętnik ślimaka" Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek- "Wallace i Gromit: Zemsta pingwina" Chris Sanders, Jeff Hermann - "Dziki robot"

Najlepsza muzyka do filmu: Daniel Blumberg - "The Brutalist" Volker Bertelmann - "Konklawe" Clément Ducol, Camille - "Emilia Pérez" John Powell, Stephen Schwartz - "Wicked" Kris Bowers - "Dziki robot"

Najlepsza piosenka: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin - "Never Too Late" z filmu "Elton John: Never Too Late" Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard - "El Mal" z filmu "Emilia Pérez" Camille, Clément Ducol - "Mi Camino" z filmu "Emilia Pérez" Abraham Alexander, Adrian Quesada - "Like A Bird" z filmu "Sing Sing" Diane Warren - "The Journey" z filmu "Batalion 6888"

Najlepszy dźwięk: Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey, David Giammarco - "Kompletnie nieznany" Gareth John, Richard King, Ron Bartlett, Doug Hemphill - "Diuna: Część druga" Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz, Niels Barletta - "Emilia Pérez" Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson, John Marquis - "Wicked" Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo, Leff Lefferts - "Dziki robot"

Najlepsze zdjęcia: Lol Crawley - "The Brutalist" Greig Fraser - "Diuna: Część druga" Paul Guilhaume - "Emilia Pérez" Ed Lachman - "Maria Callas" Jarin Blaschke - "Nosferatu"

Najlepszy montaż: Sean Baker - "Anora" David Jancso - "The Brutalist" Nick Emerson - "Konklawe" Juliette Welfling - "Emilia Pérez" Myron Kerstein - "Wicked"

Najlepsza scenografia: Judy Becker, Patricia Cuccia - "The Brutalist" Suzie Davies, Cynthia Sleiter - "Konklawe" Patrice Vermette, Shane Vieau - "Diuna: Część druga" Craig Lathrop, Beatrice Brentnerová - "Nosferatu" Nathan Crowley, Lee Sandales - "Wicked"

Najlepsza charakteryzacja: Mike Marino, David Presto, Crystal Jurado - "Inny człowiek" Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini - "Emilia Pérez" David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton - "Nosferatu" Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli - "Substancja" Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth - "Wicked"

Najlepsze kostiumy: Arianne Phillips - "Kompletnie nieznany" Lisy Christl - "Konklawe" Janty Yates, Dave Crossman - "Gladiator II" Linda Muir - "Nosferatu" Paul Tazewell - "Wicked"

Najlepsze efekty wizualne: Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin, Shane Mahan - "Obcy: Romulus" Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs - "Better Man" Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefze - "Diuna: Część druga" Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke - "Królestwo Planety Małp" Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk, Paul Corbould - "Wicked"

