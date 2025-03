Oscary 2025. Adam Sandler pojawił się W DRESIE. Wyszedł z sali po komentarzu Conana O'Briena

Adam Sandler , mimo braku nominacji, przyciągnął uwagę na Oscarach 2025 swoim niebieskim dresem. Aktor przerwał monolog Conana O'Briena, który zażartował z jego stroju, porównując go do gracza wideo pokera. Sandler odpowiedział, że jego wygląd nie powinien być tematem rozmów, podkreślając, że ceni swój styl.

Co jest, Conan? Co się dzieje, człowieku? - zapytał Sandler.

Adam, co ty masz na sobie? - odparł mu O'Brien.

Lubię to, jak wyglądam, bo jestem dobrym człowiekiem. Nie obchodzi mnie, co noszę lub czego nie noszę. Jeśli moje fajne spodenki gimnastyczne i bluza tak cię obrażają, że musiałeś mnie wyśmiać przed moimi kolegami, to wychodzę - powiedział i opuścił salę.