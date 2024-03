Tłum gwiazd w śmiałych kreacjach na Billboard Women in Music Awards 2024: Katy Perry z dziurą na pupie, wydekoltowana Bebe Rexha (ZDJĘCIA)

Pierwsze miesiące roku to czas najważniejszych imprez i gal rozdania nagród w show-biznesie. Za nami już między innymi wręczenie Grammy, People Choice Awards czy Złotych Globów. Pomiędzy wielkimi eventami za oceanem odbywają się i nieco mniejsze imprezy, na których także można spotkać topowe gwiazdy, choć w zdecydowanie mniejszym stężeniu.

Jednym z takich wydarzeń jest Billboard Women in Music. Wydarzenie od kilku lat honoruje kobiety, które mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w branży muzycznej. W tym roku na błękitnym dywanie przechadzały się między innymi Katy Perry i Kylie Minogue .

Obok estradowych "wyjadaczek" pojawiły się też gwiazdki, które co prawda mają już szerokie grono odbiorców na świecie, ale muszą jeszcze udowodnić, że nie są piosenkarkami jednego czy dwóch sezonów. Mowa między innymi o Ice Spice czy Karol G. Znacie?

Nie jest żadną tajemnicą, że bycie gwiazdą pop nie opiera się wyłącznie na muzyce. To też robienie szumu, czy to wypowiedziami, czy kreacjami. Podczas tegorocznej gali celebrytki wzięły sobie do serca "zasadę" - im mniej zasłania garderoba, tym lepiej.