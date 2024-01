To NIE PIERWSZY RAZ, kiedy Budda zaskoczył wszystkich na WOŚP. Przypominamy jego poprzednie akcje!

Hojny gest Buddy spotkał się jednak z różnymi reakcjami - jedni chwalą go za dobre serce, inni zarzucają mu, że robi to dla "zasięgów". Aby uciąć te spekulacje, youtuber celowo skrócił film z całej akcji i nie umieścił w nim reklam.

Wszystkie akcje Buddy na WOŚP

To nie pierwszy raz, kiedy Budda angażuje się w WOŚP na wielką skalę. W poprzednich latach również wspierał Orkiestrę ogromnymi datkami. W 2020 roku wrzucił do puszki krakowskiego wolontariusza 10 tysięcy złotych.

Rok później Budda podwoił kwotę. Tym razem pojechał do Zakopanego i wrzucił 20 tysięcy złotych do puszki dwóch wolontariuszek. Z kolei w zeszłym roku youtuber postanowił przekazać na WOŚP 50 tysięcy złotych. Tym razem podszedł do "zadania" bardziej kreatywnie i najpierw umieścił całą kwotę w ogromnej śwince-skarbonce . Następnie wyruszył z nią do centrum Krakowa i znalazł małego chłopca, który kwestował na rzecz Orkiestry.

To jest magiczna świnka, do której wsadziliśmy 50 tysięcy. Chcemy teraz to rozbić i wrzucić je Tobie do puszki - powiedział Budda do kompletnie oszołomionego Bartka.