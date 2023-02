To oni wybiorą tegorocznego reprezentanta na Eurowizję? Wyciekł SKŁAD JURY polskich preselekcji, TVP już zabrała głos

Kasia 35 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Niestety ale patrząc na tegoroczne zgłoszenia nie mamy szans nawet na przejście do finału. Szkoda trochę Nataszy ładnie śpiewa ładnie tańczy ale ma w sobie coś za co ludzie nie dążą jej sympatią, no i piosenka niczym nie wybijająca się. Moim zdaniem powinno się postawić na jakieś mocne nazwisko, osobę która potrafi zrobić dobre show, jest odważna, nie boi się wyzwań. Najpierw wybrać taką osobę a później zatrudnić dobrego teksciarza i muzyka który przygotuje dobrą piosenkę z pomysłem. A obecnie wygląda to na zasadzie zgłoszeń osób które akurat mają zamiar wypuścić płytę, przypadkowy singiel który średnio nadaje się na Eurowizję ale zawsze warto się wypromować przy okazji takich preselekcji.