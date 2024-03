Tomasz Karolak parkuje na zakazie Land Rovera za 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH i mknie do punktu ksero (ZDJĘCIA)

Ostatnio sporo się mówi o nowym programie TVN - "Czas na show. Drag Me Out". Jednym z uczestników jest Tomasz Karolak. Aktor w związku z występem w kontrowersyjnym formacie może liczyć na wzmożone medialne zainteresowanie, z którego oczywiście ochoczo korzysta. W zeszły weekend np. gościł wraz z pierworodną w śniadaniówce.

W środę Tomasz Karolak z kolei zwrócił na siebie uwagę stołecznych paparazzi. Tym razem podczas bardziej prywatnych okoliczności. "Przyłapano" go bowiem podczas załatwiania spraw na mieście. 52-latek udał się swoim wartym 400 tysięcy złotych Land Roverem do jednego z punktów ksero. Jak na gwiazdora z prawdziwego zdarzenia przystało, nie zamierzał tracić czasu na szukanie miejsca parkingowego i zostawił auto tam, gdzie było mu wygodnie. Po zaparkowaniu w miejscu niedozwolonym Tomek opuścił swoje cztery kółka i jak gdyby nigdy nic wyskoczył wydrukować kilka kartek. Po chwili z posępną miną opuścił lokal, dzierżąc w dłoni bliżej nieokreśloną makulaturę i rozglądając się na boki, pognał do samochodu. Wypatrywał strażników miejskich?