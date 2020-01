Tomasz Karolak ZAKLINOWAŁ SIĘ między samochodami

Ostatni czas w życiu Tomasza Karolaka z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Aktor boryka się z problemami finansowymi. Już jakiś czas temu ojciec dzieci Violi Kołakowskiej narzekał na to, że ma takie same wydatki i kredyty, jak "każdy normalny człowiek". Niedawno donosiliśmy, że 48-latek zaciągnął spory dług o polityka Platformy Obywatelskiej , którego ponoć nie spłacił, co poskutkowało wytoczonym przeciwko niemu pozwem.

Okazuje się, że życie, co rusz rzuca Tomkowi kłody pod nogi. Jakby tego było mało, ostatnio… zaklinował się między samochodami. Zabiegany aktor pojechał "na miasto" w celu załatwienia kilku spraw. Podczas gdy znalezienie miejsca parkingowego nie sprawiło mu żadnych problemów, miał niemałą trudność, by wrócić do domu. Sąsiadujące z jego mercedesem auta były zaparkowane wyjątkowo blisko, co uniemożliwiało mu wejście do własnego samochodu. Całe szczęście, udało mu się w końcu przecisnąć, dostać na miejsce kierowcy i odjechać do domu.