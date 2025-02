Tomasz Wolny wozi się po mieście zdezelowanym oplem, wartym dziś kilka tysięcy złotych

Doda i Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie pałają do siebie sympatią. Piosenkarka ma mnóstwo zastrzeżeń do swej następczyni u boku Radosława Majdana, przypisując jej m.in. ogromny wpływ na osłabienie relacji z byłym mężem. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Powodów do drwin i zdenerwowania było znacznie więcej.