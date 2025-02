Justyna Steczkowska wyznała, że na początku kariery "chodziła głodna", a Tomasz Wolny wypalił, że temu zawdzięcza świetną formę...

Justyna Steczkowska dostała nietypowy komplement o swej obłędnej figurze

Piosenkarka co rusz powracała wspomnieniami do lat 90., na które przypadł jej debiut fonograficzny. Bez owijania w bawełnę wspomniała o niekorzystnych kontraktach z wytwórniami zagarniającymi zdecydowaną większość dochodów, jakie generowały ich gwiazdy. Podsumowała, że "finansowo to była rzeźnia" , ale i tak największe spełnienie zapewniała jej możliwość występów na żywo przed publicznością.

Nieraz chodziłam głodna, ale ja w ogóle nie odczuwałam tego jako coś, co mnie dobija, co jest trudne. No dobra, dzisiaj nie zjadłam, to zjem jutro, nie stać mnie na to, to ugotuję sobie coś ze zgniłków i to wszystko jakoś szło. Nie miałam nigdy pretensji. Byłam szczęśliwa, że ja mogę śpiewać - powiedziała Justyna Steczkowska w trakcie live'a.