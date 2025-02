Doda ma plan na eurowizyjny występ Steczkowskiej: "Ja bym lepiej wyreżyserowała to show. Justyna, ZADZWOŃ"

Doda apeluje do Justyny Steczkowskiej

Podczas niedawnej rozmowy ze Światem Gwiazd Doda została zapytana o przewidywania bukmacherów dotyczące miejsca, które na Eurowizji może zająć Justyna Steczkowska . Rabczewska obiecała, że bez względu na to, co się wydarzy, będzie trzymała kciuki.

Uważam, że jak będziemy w top 10, to będzie nasz ogromny sukces. Niemniej, jak będziemy na 23. miejscu, to i tak powinniśmy wspierać Justynę, niezależnie, co by się działo. Rodaka trzeba wspierać. Polak Polaka musi się nauczyć wspierać na arenie międzynarodowej - zadeklarowała.