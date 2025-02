Żukowska po triumfie Steczkowskiej w preselekcjach: "Pejcza tylko brakuje. I głosu". Kłusowski nie wytrzymał: "Obnaża swój poziom kultury"

Za nami polskie preselekcje do Eurowizji. Spośród 11 kandydatów miażdżącą przewagą głosów zwyciężyła Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" . Jak się okazuje, do grona jej fanek raczej nie należy Anna-Maria Żukowska . W miniony piątek posłanka opublikowała na portalu "X" serię krytycznych wpisów dotyczących tegorocznych kandydatów. Wszystko zaczęło się od zarzutów o "smętne wycie", a z czasem było tylko dosadniej.

Dlaczego w tym roku każdy polski kawałek na Eurowizję to jest jakieś smętne wycie? Jakieś przemyślenia? Eurowizja? Szkoda strzępić... - napisała w mediach społecznościowych.

Kobieta w lateksie, w rytmach niby to z Bałkanów, niby z występu na egipskim statku wycieczkowym. Pejcza tylko brakuje. No i głosu - skomentowała.

Arek Kłusowski broni Justyny Steczkowskiej po komentarzu Anny-Marii Żukowskiej

Głos w sprawie postanowił zabrać Arek Kłusowski, który we wtorek opublikował na instagramowej relacji wymowną reakcję na wspomniany wpis. Wokalista, który swego czasu wystąpił na scenie "The Voice of Poland" u boku Steczkowskiej, wykonując piosenkę "Skłam", uznał komentarz posłanki za obraźliwy i nie na miejscu.