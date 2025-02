TYLKO NA PUDELKU: Eurowizyjna ekspertka ocenia szanse Justyny Steczkowskiej w Bazylei. Możemy liczyć na awans do wielkiego finału?

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję. Zapytaliśmy o zdanie ekspertkę

Jeszcze przed koncertem preselekcyjnym nie brakowało głosów, że największe szanse na wylot do Szwajcarii mają Justyna Steczkowska , Sw@da x Niczos czy formacja Chrust . Ostatecznie na eurowizyjnym podium stanęła właśnie pierwsza z wymienionych. Redakcja Pudelka postanowiła zasięgnąć opinii ekspertki w tej dziedzinie, którą niewątpliwie jest Maria Baładżanow z Eurovibes.

W rozmowie z nami przyznała, że wygrana Justyny Steczkowskiej nie była dużym zaskoczeniem. Mimo że występ uznała za "efektowny", to ekspertka znalazła też parę mankamentów.

Oczywiście Eurowizja lubi show, ale uważam, że było tam ciut za dużo efektów , które oczywiście zrobiły "robotę", ale nie ujęłyby samemu występowi jakości. Trochę przeszkadzały jednak samej Justynie, która znana z perfekcyjnego wokalu - jednak momentami miała delikatne problemy. Nie wiemy, czy to wina odsłuchu, czy po prostu zbyt dużej ilości ruchu. Jedno jest pewne - Gaja była wizualnie po prostu najlepsza. Była to gotowa wizja na Eurowizję - usłyszeliśmy.

Oczywiście ciężko teraz stwierdzić, bo znamy około 40% piosenek, ale Gaja na pewno wyróżnia się na tle dosyć specyficznej stawki, którą już mamy. Obecnie w aplikacji My scoreboard, która jest aplikacją typowo pod układanie swoich rankingów, i robią to ludzie z całego świata - Polska jest na 3. miejscu! To jeden z najlepszych wyników, jakie mieliśmy w historii ostatnich lat, na równi z Krystianem Ochmanem w 2022 (też wtedy był 3. w dniu wygranych preselekcji). Swoje rankingi w tym momencie ułożyło aż 11 tysięcy osób - powiedziała nam w rozmowie.