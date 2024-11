Tomasz Wolny ma nową pracę. "Jestem wychowany w duchu fair play, więc nie ma co kopać LIKWIDUJĄCEGO"

Tomasz Wolny dołączył do ekipy "Kanału Zero". Tak przywitał się z widzami

Kilka miesięcy po oficjalnym pożegnaniu się z widzami Telewizji Polskiej, Tomasz Wolny dostał nową pracę. We wtorkowe popołudnie dziennikarz po raz pierwszy przemówił do widzów "Kanału Zero". Tym samym dołączył do Tomasza Kammela i Izabelli Krzan, którzy również zostali zwolnieni z TVP i dołączyli do projektu Krzysztofa Stanowskiego.