Mikołaj Śmieszek. Kim jest zwycięzca 9. edycji "Top Model"?

obiektywnie to bardzo dobry materiał na modela, ma piękną twarz, dobrze zbudowany i umie chodzić po wybiegu, minusem jest jego usposobienie, pomimo, że jest przesympatyczny, taki fajny kumpel z sąsiedztwa to niestety jest mało rozgarnięty i ogarnięty, jeśli przyswoi zasady jakie panują w świecie mody (pamiętny strój na castingach rodem z NBA) i trafi na ludzi, którzy go poprowadzą, a nie wykorzystają to ma szanse i to duże, pytanie czy z tej szansy skorzysta i dobierze sobie dobrych ludzi do współpracy? może być ciężko, bo pomimo, że przesympatyczny to też łatwowierny