"Top Model". TVN PRZEPRASZA za udział Dominica D'Angelica w programie! "Jest nam przykro, że do tego doszło"

Żenada 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Widzicie modele jacy jesteście głupi, jak was ktoś w coś wrobi to tak samo będą za was przepraszać. Ten program to żenada prowadzona przez osoby o niedwuznacznych nie wiem nawet jak to ująć.. sposobach na życie... rolach w społeczeństwie (?) Normalnie to przesyła się portfolio z lub bez cv do agencji modeli czy Hostess, jest ich na rynku wiele i to gdzie i czy wogóle zostaniecie przyjęci wystarczająco weryfikuje wasze szanse, udział w programie nic nie zmienia w waszym potencjale, kręcicie się jak lalki na sznurkach..